Необычная погоня мужчины за ванной в Томскве попала на видео

Очевидцы опубликовали видео, на котором житель Томска пытался догнать укатившуюся от него ванну по скользкой тропинке, сообщил Telegram-канал «Инцидент Томск».

На кадрах видно, как мужчина бежит за сантехникой, почти догоняет, но падает. В итоге ванна едва не сбила девочку, которая стояла на пути. Ванна прокатилась по льду до перекрестка проезжей части, уткнулась в сугроб и остановилась.

Достоверно неизвестно, почему ванна укатилась от мужчины. Вероятно, он приобрел ее в магазине и нес домой, но выронил по пути.

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