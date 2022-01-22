Необычная погоня мужчины за ванной в Томскве попала на видео
«Инцидент Томск» показал забавное видео погони мужчины за ванной
Очевидцы опубликовали видео, на котором житель Томска пытался догнать укатившуюся от него ванну по скользкой тропинке, сообщил Telegram-канал «Инцидент Томск».
На кадрах видно, как мужчина бежит за сантехникой, почти догоняет, но падает. В итоге ванна едва не сбила девочку, которая стояла на пути. Ванна прокатилась по льду до перекрестка проезжей части, уткнулась в сугроб и остановилась.
Достоверно неизвестно, почему ванна укатилась от мужчины. Вероятно, он приобрел ее в магазине и нес домой, но выронил по пути.
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