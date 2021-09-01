Необычная погода придет в Курган в сентябре

Синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал о погоде, которая установится в Кургане в сентябре. По его словам, там выпадет до 24 миллиметров осадков, что почти в два раза ниже нормы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

«Сентябрь в Курганской области прогнозируется с дефицитом осадков и нормальным температурным режимом. Ожидается, что в Кургане за весь месяц выпадет 18-24 миллиметра, что меньше нормы. Норма 42 миллиметра», — отметить синоптик на своем сайте.

Он добавил, что среднемесячная температура составит +11 градусов. Областной ЦГМС данный прогноз пока не подтвердил.