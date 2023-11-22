Общество 22 ноября 2023, 12:55 Необходимость введения единой идеологии в России оценили в Кремле Песков сообщил об отсутствии решения Путина о введении единой идеологии в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не принимал никаких решений о введении единой идеологии в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Таким образом Песков прокомментировал заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, выразившего мнение о необходимости единой национальной идеологии.

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«Безусловно, это мнение очень авторитетного человека, но пока какой-то позиции нет. У президента не было никаких решений или заявлений на этот счет», — сказал он.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что в мнении Бастрыкина нет актов, которые противоречат Конституции государства.

Ранее Бастрыкин заявил, что положения государственной идеологии и цели российского общества нужно прописать в главном документе страны, писал RT. По его словам, просто отмахнуться в этом вопросе не получится.