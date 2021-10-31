Необходимость оснащения машин ДПС интеллектуальной системой надзора изучат в МВД

Специалисты МВД изучат необходимость оснащения машин дорожно-патрульной службы балками с умной электроникой, которая позволит выявлять нарушителей в потоке машин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

«Научный центр безопасности дорожного движения МВД России в 2021 году проводит исследование по теме „Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением“», — рассказали в МВД.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников поделился планами по оснащению патрульных машин техникой, которая позволит следить за соблюдением правил дорожного движения в потоке и выявлять проблемных водителей во время движения.

Он также не исключил, что в будущем в России могут увеличить лимит скорости до 150 километров в час. По его словам, это будет возможно только с разрешения собственников дорог при безопасных условиях. Еще в ведомстве планируют начать использовать новые приборы для выявления пьяных водителей в следующем году.