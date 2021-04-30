Необходимость нового закона о саморегулировании обозначили в Думе

Председатель думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отноше­ниям Николай Николае­в рассказал «Парламентской газете», что стране нужен новый закон о саморегулируемых организациях.

Депутат напомнил, что в 2007 году, когда этот закон был принят, он был достижением. У российских компаний в различных областях появилась возможность объединяться, разрабатывать стандарты деятельности и контролировать их соблюдение. Отмечается, что сейчас работа СРО зачастую сводится к созданию компенсационного фонда. На второй план уходит контроль работы отрасли и отстаивание ее интересов.

«Мы провели парламен­тские слушания и выяснили, что во многих отр­аслях СРО дискредити­ровали себя, потому что собирают деньги, но не отстаивают ин­тересы своих участни­ков. Появились профе­ссиональные руководи­тели саморегулируемых организаций, чьи интересы совсем оторвались от отра­сли. А в строительных СРО постоянно прои­сходят скандалы: ​ то пропадают деньги, то за что-то не выпл­ачивают, то торгуют допусками», — заметил парламентарий.