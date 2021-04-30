Необходимость нового закона о саморегулировании обозначили в Думе
Председатель думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал «Парламентской газете», что стране нужен новый закон о саморегулируемых организациях.
Депутат напомнил, что в 2007 году, когда этот закон был принят, он был достижением. У российских компаний в различных областях появилась возможность объединяться, разрабатывать стандарты деятельности и контролировать их соблюдение. Отмечается, что сейчас работа СРО зачастую сводится к созданию компенсационного фонда. На второй план уходит контроль работы отрасли и отстаивание ее интересов.
«Мы провели парламентские слушания и выяснили, что во многих отраслях СРО дискредитировали себя, потому что собирают деньги, но не отстаивают интересы своих участников. Появились профессиональные руководители саморегулируемых организаций, чьи интересы совсем оторвались от отрасли. А в строительных СРО постоянно происходят скандалы: то пропадают деньги, то за что-то не выплачивают, то торгуют допусками», — заметил парламентарий.