Общество 25 ноября 2022, 11:49 Ненецкий АО стал регионом с наименьшим приростом преступной деятельности в интернете

Читать 360tv в

В России с января этого года на 5,6% снизился показатель преступлений мошенников в интернете. Специалисты МВД России выявили регионы с наименьшим приростом преступности, сообщил RT.

Реклама

Ненецкий автономный округ стал регионом, в котором зафиксировали самый маленький прирост преступлений в интернете - показатель снизился на 33%. Также лидерами с наибольшим снижением мошеннической деятельности стали Чечня, Калмыкия, Хакасия и Оренбургская область.

Авторы: