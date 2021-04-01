Немцы заявили, что ЕС пора извиниться перед Россией за «насмешки» над «Спутником V»

Читатели немецкой газеты Welt считают, что Европа должна извиниться перед Россией над сомнениями в российской вакцине «Спутник V». Широкий отклик получила новость о переговорах Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во время переговоров лидеры трех стран обсуждали сотрудничество при производстве вакцин от коронавируса, урегулирования конфликтов на востоке Украины, в Ливии и Сирии, а также ситуацию с Белоруссией, сообщило РИА «Новости».

«Разве это не та вакцина, над которой весь ЕС потешался еще в прошлом году? Сомневался в ней, потому что она была разработана слишком быстро? Думаю, пора бы извиниться, особенно это относится к немецкой прессе, ведь чего она только ни писала!» — написал один из читателей в комментариях под новостью.

Другой читатель считает, что Европе нужно обратить внимание на китайскую вакцину. По его мнению, она неплохая и дешевая. Он не понимает, почему ЕС отказывается ее проверить.

«AstraZeneca как западная вакцина отпадает, на нее больше надежды нет. И вот теперь российская вакцина. Любопытно, как будут объяснять, если этот препарат окажется более доступным, дешевым и легче переносимым? Более 50 стран уже с успехом ее применяют. Доброе утро, ЕС!» — процитировало агентство читателя газеты Welt.

Остались и те немцы, которые не доверяют российской и китайской вакцинам. Пользователь под ником Ulrike F отметил, что не позволит вколоть коммунистическую вакцину из России или Китая.