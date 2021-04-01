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    01 апреля 2021, 09:55

    Немцы заявили, что ЕС пора извиниться перед Россией за «насмешки» над «Спутником V»

    Екатерина Шамина

    Читатели немецкой газеты Welt считают, что Европа должна извиниться перед Россией над сомнениями в российской вакцине «Спутник V». Широкий отклик получила новость о переговорах Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Немцы заявили, что ЕС пора извиниться перед Россией за «насмешки» над «Спутником V»

    Во время переговоров лидеры трех стран обсуждали сотрудничество при производстве вакцин от коронавируса, урегулирования конфликтов на востоке Украины, в Ливии и Сирии, а также ситуацию с Белоруссией, сообщило РИА «Новости».

    «Разве это не та вакцина, над которой весь ЕС потешался еще в прошлом году? Сомневался в ней, потому что она была разработана слишком быстро? Думаю, пора бы извиниться, особенно это относится к немецкой прессе, ведь чего она только ни писала!» — написал один из читателей в комментариях под новостью.

    Другой читатель считает, что Европе нужно обратить внимание на китайскую вакцину. По его мнению, она неплохая и дешевая. Он не понимает, почему ЕС отказывается ее проверить.

    «AstraZeneca как западная вакцина отпадает, на нее больше надежды нет. И вот теперь российская вакцина. Любопытно, как будут объяснять, если этот препарат окажется более доступным, дешевым и легче переносимым? Более 50 стран уже с успехом ее применяют. Доброе утро, ЕС!» — процитировало агентство читателя газеты Welt.

    Остались и те немцы, которые не доверяют российской и китайской вакцинам. Пользователь под ником Ulrike F отметил, что не позволит вколоть коммунистическую вакцину из России или Китая.