Немцы назвали Крымский мост лучшим в Европе

Участники делегации из Германии восхитились поездкой по Крымскому мосту и федеральной трассе Таврида. Своими впечатлениями с «РИА «Новости» поделился глава миссии Виктор Триппель.

Он пояснил, что в жизни ему приходилось принимать участие в работе над строительством мостов в Германии. Также он много наблюдал транспортных переходов в других странах Евросоюза.

«Такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел. Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение», — заявил Триппель.

Он подчеркнул, что мост не просто качественно сделан. Во время поездки не чувствуешь момента, когда заканчивается трасса и начинается движение по мосту.

По словам Триппеля есть только один небольшой недостаток — ограничение скорости движения транспорта. «По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят», — пояснил он.

Крымский мост стал самым протяженным в России и Европе. Его длина составляет 19 километров. Он соединяет материковую часть России с полуостровом.

Автодорожную часть моста открыли мае 2018 года. В декабре 2019 года там начали следовать пассажирские поезда. Грузовые составы отправились в Крым 30 июня 2020 года.

Делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».