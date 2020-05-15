Немецкую модель раскритиковали за использование масок в качестве бикини
Джилл Харденер, немецкую татуированную модель, раскритиковали в социальных сетях за откровенные фото с использованием медицинских масок. Девушка надела их в качестве бикини. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Снимок полуобнаженной модели появился на ее странице в социальной сети Instagram. Лицо и тело девушки прикрывают белые защитные маски. Многие подписчики негативно восприняли то, что Харденер использовала маски в качестве нижнего белья во время пандемии коронавируса.
Подписчики сошлись во мнении, что такое поведение в разгар пандемии в мире — высшая степень глупости.