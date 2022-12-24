Общество 24 декабря 2022, 18:09 Немецкий шпиц оказался любимой породой собак у россиян в 2022 году РКФ: самая популярная порода собак у россиян в 2022 году — немецкий шпиц

Читать 360tv в

Российская кинологическая федерация составила самых популярных пород собак в России в 2022 году. На первом месте оказался немецкий шпиц, сообщило РИА «Новости».

В целом в приоритете оказались собаки некрупных пород, уточнил RT. Второе место заняла чихуа-хуа. Тройку лидеров замкнула корги.

Реклама

Четвертой стала немецкая овчарка, пятым — йоркширский терьер. На шестом и седьмом месте расположились лабрадор-ретривер и среднеазиатская овчарка соответственно.

Реклама