Немецкий посол: представителей Германии не будет на параде Победы в Москве

Дипломат заметил, что из-за пандемии коронавируса в этом году на параде Победы будет присутствовать «особый круг зарубежных гостей». По его словам, среди них не будет представителей ФРГ.

«Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет», — сказал дипломат.