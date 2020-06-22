Немецкий посол: представителей Германии не будет на параде Победы в Москве
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил порталу News.ru, что представители ФРГ не приедут на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня.
Дипломат заметил, что из-за пандемии коронавируса в этом году на параде Победы будет присутствовать «особый круг зарубежных гостей». По его словам, среди них не будет представителей ФРГ.
«Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет», — сказал дипломат.