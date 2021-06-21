Немецкий депутат высказался о предстоящей публикации статьи Путина о Великой Отечественной войне

Депутат бундестага Вальдемар Гердт обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что немецкое еженедельное издание Die Zeit опубликует статью президента РФ Владимира Путина, которая посвящена 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

«Владимир Владимирович Путин уже неоднократно ставил акценты: нельзя забывать об этом [о войне], чтобы не повторить это еще раз, но ни в коем случае нельзя вешать чувство коллективной вины на сейчас живущее поколение», — напомнил Гердт.

Он заметил, что это очень успешно делают американцы. По его мнению, невозможно выстраивать каких-то позитивных мнений на чувстве вины. Он добавил, что спекуляции на истории Второй мировой войны помогают разобщать народы и управлять людьми. Поэтому нынешние поколения россиян и немцев не должны поддаваться на провокации извне. Им следует выстраивать «мостики дружбы».

«На этом может вырасти наше будущее счастливое совместное проживание на европейском континенте. Надеюсь, что эта статья будет нести примерно такой же посыл, он нам сейчас здесь в Германии очень-очень нужен», — заключил собеседник издания.