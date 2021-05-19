Немецкие пользователи ответили Лаврову на слова об Арктике

Немецкое издание Die Welt выпустило заметку о том, что «Россия предостерегла Запад от притязаний на владение Арктикой». Поводом послужило высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова в преддверии встречи Арктического совета. Читателей издания возмутила позиция Москвы.

17 мая Лавров заявил о «причитаниях» других стран из-за того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике.

«Но всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля», — сказал министр.

Он также сообщил о претензиях к Норвегии, «которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику».

В Арктический совет входят восемь стран. Это Россия, Норвегия, США, Канада, Исландия, Дания, Финляндия и Швеция. Еще 12 государств, включая Германию, Индию и Китай, имеют статус наблюдателей.

Пользователи сайта Diе Wеlt восприняли слова Лаврова в штыки.

«Россия предъявляет претензии в Арктике: «Это наша земля». Это вообще не земля — это вода», — написал Schosch.

«После энергетического перехода [к зеленой энергетике] нефть и газ на Западе больше не будут кому-то нужны. Так что русские могут ставить на Арктику, это бесполезные просторы», — отметил Ludwig B.

«Этот 145-миллионный народ, который уже обладает самой большой частью суши, хочет еще больше? Ну да, в какой-то момент технологии нейтрализуют российское ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народцу останется лишь то, что соответствует его численности, площадь размером с Польшу», — сообщил Egal E.

«Вы тролль, который хочет создать здесь пророссийские настроения? — спросил его H. F. — Я не знаю ни одного здравомыслящего человека, который хотел бы изменить границы России».