Немецкие плакаты с Калининградом в составе ФРГ прокомментировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Пятикоп в разговоре с Daily Storm прокомментировал плакаты 1949 года с изображением Калининградской области в составе Германии, которые появились в немецком городе Тетеров. Он назвал их «отрыжкой холодной войны».

«Есть реваншистские силы в государствах, которые потерпели поражение во Второй мировой войне. Такие реваншистские силы есть и в Германии, они стремятся прийти к власти и использовать выборную ситуацию. Активизируются такие силы как раз к выборам», — отметил Пятикоп.

Он добавил, что все страны признали границы, сложившиеся по окончанию Второй мировой войны, в том числе и Калининградскую область в составе России.

«Это не первый случай, я называю это отрыжкой холодной войны», — сказал депутат.