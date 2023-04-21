Общество 21 апреля 2023, 08:23 Немецкие народные дипломаты доставят гумпомощь для жителей Херсонской области Немецкая делегация приедет в Крым с гуманитарной помощью для жителей Херсонщины Pxhere

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Немецкая делегация народных дипломатов прибудет в Крым с гуманитарной помощью, собранной жителями Германии для жителей Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комитета крымского Госсовета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, визит в республику планируется в мае. Детали пока не раскрываются, поскольку есть сложности с логистикой. Кроме того, существует риск давления немецких властей и спецслужб на людей.

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«Визит планируется, как в рамках проекта народной дипломатии, так и некоторых просто активных граждан, которые хотят привезти гуманитарную помощь жителям Херсонской области», — уточнил Гемпель.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил на полуостров бывшего американского президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Он пообещал, что после визита в республику экс-глава Белого дома уедет совершенно другим человеком.