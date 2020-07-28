Немецкие мины времен ВОВ обнаружили в Ленобласти
У деревни Таменгонт Ломоносовского района Ленинградской области были найдены боеприпасы времен ВОВ. Их уже уничтожили. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Санкт-Петербургу и области.
Боеприпасы обнаружил местный житель в лесном массиве, после чего сразу же заявил об этом сотрудникам Росгвардии.
Взрывотехники обнаружили на месте 30 боеприпасов 82-миллиметровых минометных мин. Помимо этого, удалось найти немецкую противотанковую мину и артиллерийский снаряд.
Сотрудники забрали найденное оружие, вывезли его и уничтожили.