Немецкие мины времен ВОВ обнаружили в Ленобласти

Боеприпасы обнаружил местный житель в лесном массиве, после чего сразу же заявил об этом сотрудникам Росгвардии.

Взрывотехники обнаружили на месте 30 боеприпасов 82-миллиметровых минометных мин. Помимо этого, удалось найти немецкую противотанковую мину и артиллерийский снаряд.

Сотрудники забрали найденное оружие, вывезли его и уничтожили.