Общество 21 ноября 2023, 13:43 Немецкие и испанские подразделения издательства Penguin Random House вернулись в Россию

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Генеральный директор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин сообщил о возвращении в Россию немецкого и испанского подразделений книжного издательства Penguin Random House. Об этом написало РИА «Новости».

Компания издает книги таких писателей, как Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и других, рассказало ИА НСН.

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Ранее гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сообщал, что в этом году книги в России подорожали на 3-4% из-за изменения курса доллара.