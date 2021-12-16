Немецкая община Крыма позвала в гости канцлера Германии

Руководитель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить полуостров. По задумке, это позволит убедиться в отсутствии аннексии.

«Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии», — прокомментировал Гемпель РИА «Новости».

Он заявил также, что Шольц не может этого признать, скорее всего, из-за давления США.

До этого Шольц отметил, что его страна готова к конструктивному диалогу с Россией, но призвал соблюдать обязательства, по его мнению, ощутимо нарушенные «в связи с аннексией Крыма».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко решил отправиться в Крым вместе с Владимиром Путиным. Он не скрывает, что это будет обозначать, по сути, признание полуострова российским Белоруссией. Он сказал также, что вместе с российским коллегой начнет визит с Севастополя.