Общество 15 апреля 2024, 13:28 Немедленную эвакуацию из-за паводка объявили в двух селах Курганской области Администрация Кетовского округа объявила эвакуацию в двух селах Пресс-служба МЧС

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Немедленную эвакуацию объявили в двух селах Кетовского муниципального округа Курганской области из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Уважаемые жители сели Менщиково и деревни Кропанка. Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно», — призвали в мэрии.

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Власти округа попросили забирать с собой детей, пожилых людей и маломобильных родственников. Администрация напомнила о том, что нужно эвакуировать и животных. С собой необходимо взять вещи, документы и лекарства. После этого следует немедленно покинуть опасную зону.

Мэрия уточнила, что автобусы расположены в деревне Кропанка у дома № 13а по улице Центральной — у магазина «Светлячок». Также транспорт стоит у торгового центра на улице Советской в селе Менщиково.

Пункт временного размещения организовали в Введенской школе № 1.