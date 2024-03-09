Общество 09 марта 2024, 02:48 Нельзя спать и стричься. Россиянам рассказали о традициях на день Тараса Бессонного 9 марта Россияне отпразднуют 9 марта день Тараса Бессонного Freepik

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День христианского святителя Тарасия Константинопольского на Руси получил название Тарас Бессонный из-за существовавших ранее народных поверий. Об этом сообщили «Известия».

Этот церковный праздник отмечается в 2024 году 9 марта. Согласно некоторым представлениям, в этот день лучше заботиться о здоровье, избегать тяжелой работы, не делать крупных покупок, не стоит также стричься и выбрасывать вещи и планировать романтические встречи.

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Раньше на Руси считалось, что святой Тарасий защищает от злого лесного духа Кумохи, который насылает на людей лихорадку, проникая в тело спящего человека. Также верили в то, что нечистая сила могла одолеть смотрящего в окно человека и поэтому люди плотно закрывали окна и не спали до заката.

В народе говорили: «Кто уснет под вечер, тот Кумоху встретит».

Православные христиане в этот день также отмечают Мясопустную родительскую субботу. Праздник известен также как день Вселенского поминовения усопших.