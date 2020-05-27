Роспотребнадзор: коронавирус нельзя подхватить от кошки

Коронавирус подтвердили у пятилетней кошки в России. Однако данные не внесли в официальный список. В Роспотребнадзоре напомнили, что человек не может подхватить инфекцию от домашнего питомца.

«Всего за весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса у кошек. Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано», — приводит сайт стопкоронавирус.рф заявление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за время пандемии ученым удалось выяснить много информации о новом коронавирусе. Всего в мире зафиксировано более 5,6 миллиона случаев заболевания COVID-19. При этом у кошек инфекцию нашли только восемь раз.

«Чаще идет речь именно о выделении вируса от животных, а не об их заболевании», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, у домашних животных вирус может появиться только от инфицированных хозяев. Источником заражения является именно человек, но о питомцах тоже необходимо заботиться. Ведомство советует попросить ухаживать за животными других членов семьи, если вы заболели.

Ранее во Всемирной организации по охране здоровья животных рассказали, что коронавирус подтвердился у пятилетней кошки в России. Хвостатую отправили на карантин, хотя у ее хозяина не обнаружили никаких симптомов.