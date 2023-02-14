Общество 14 февраля 2023, 19:36 «Нельзя отобрать или перечеркнуть»: Пригожин раскрыл свое понимание Родины Предприниматель Пригожин призвал не путать Родину с бюрократами-функционерами РИА «Новости»

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Родина — это земля, в которой захоронены кости предков. Ее нельзя отобрать или перечеркнуть. Но также существуют бюрократы-функционеры, которые решают судьбы людей. Так предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов, что он вкладывает в понятие «Родина». Полный текст заявления привела его пресс-служба.

Предприниматель подчеркнул, что для него Родина — это место, где родились его отец, дед и прадед, а также место, где тысячу лет назад возник язык, на котором он говорит. Поэтому он никак не может назвать частью своей страны бюрократов-функционеров, которые принимают различные решения о судьбе страны.

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«В разные периоды Родина окаймлена условными территориальными границами. Внутри этих границ действуют в собственных интересах те самые бюрократы-функционеры. Они заставляют героев, которые защищают свою Родину, бездумно погибать, давая указания из своих загородных клубов во время омолаживающих процедур», — заявил Пригожин.

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Он подчеркнул, что на самом деле в боях люди погибают за свою страну, а не за чиновников.

Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг Артемовска, Евгений Пригожин подчеркнул, что об окружении города и тем более взятии в ближайшее время речи не идет. Он подчеркнул, что командование ВСУ направляет к городу все новые резервы, поэтому сейчас там идет настоящее перемалывание.