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    05 июля 2021, 03:28

    Минпромторг объяснил, почему сейчас нельзя отказаться от пластиковых пакетов

    Наталья Жуковская

    Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что запретить пластиковые пакеты в России можно, но сейчас это просто неосуществимо, потомуч то нет производства альтернативных видов упаковки в нужном объеме. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

    Минпромторг объяснил, почему сейчас нельзя отказаться от пластиковых пакетов

    «Если будет приниматься такое решение, то только при условии ввода тех мощностей по производству пакетов, которые будут их замещать. Но в принципе я не против», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности такого запрета.

    Он отметил, что в этом вопросе не место одномоментным решениям, потому что у производителей в случае такого запрета кратно увеличатся затраты. А значит это отразится и на конечном потребителе.

    Сейчас правительство выясняет, какие объемы пакетов необходимы ретейлу и другим секторам экономики, сколько для этого требуется можностей. Это займет несколько месяцев.

    Мантуров заметил, что запрет будет введен, когда он не навредит рынку и не создаст проблем зависящим от наличия этой продукции отраслям.

    Российский экологический оператор (РЭО) внес в перечень товаров, не подлежащих переработке, дойпаки, из которых изготавливают, в том числе, упаковку для кетчупа, майонеза, детского питания и т. п. Один из основных компонентов дойпаков — пластик, его РЭО вместе с Минпромторгом предлагают заменить на алюминий или стекло.