Минпромторг объяснил, почему сейчас нельзя отказаться от пластиковых пакетов

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что запретить пластиковые пакеты в России можно, но сейчас это просто неосуществимо, потомуч то нет производства альтернативных видов упаковки в нужном объеме. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Если будет приниматься такое решение, то только при условии ввода тех мощностей по производству пакетов, которые будут их замещать. Но в принципе я не против», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности такого запрета.

Он отметил, что в этом вопросе не место одномоментным решениям, потому что у производителей в случае такого запрета кратно увеличатся затраты. А значит это отразится и на конечном потребителе.

Сейчас правительство выясняет, какие объемы пакетов необходимы ретейлу и другим секторам экономики, сколько для этого требуется можностей. Это займет несколько месяцев.

Мантуров заметил, что запрет будет введен, когда он не навредит рынку и не создаст проблем зависящим от наличия этой продукции отраслям.

Российский экологический оператор (РЭО) внес в перечень товаров, не подлежащих переработке, дойпаки, из которых изготавливают, в том числе, упаковку для кетчупа, майонеза, детского питания и т. п. Один из основных компонентов дойпаков — пластик, его РЭО вместе с Минпромторгом предлагают заменить на алюминий или стекло.