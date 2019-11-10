«Нельзя казнить здесь и сейчас». Адвокат Соколова прокомментировал дело

Александр Почуев, адвокат историка Олега Соколова, пообщался с журналистами Ruptly. Он рассказал о состоянии своего подзащитного и дальнейших действиях по раскрытию преступления.

11 ноября Олегу Соколову, преподавателю СПбГУ, будет избрана мера пресечения. Его подозревают в совершении убийства и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

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«Явка с повинной была оформлена, когда он находился в больнице еще. Что касается аргументов следствия, мы услышим их завтра на избрании меры пресечения. Подробности, мы считаем, смаковать публично в данном деле не стоит, потому что трагедия человека не должна являться достоянием общественности. И более того — никто еще не признан виновным. И говорить о том, что кто-то что-то сделал, может лишь суд, вынося приговор», — заявил Александр Почуев.

Он отметил, что уже встречался с подзащитным. Олег Соколов находится в удовлетворительном состоянии, но «пребывает в состоянии шока».

«Что касается его эмоционального состояния, он находится в стрессе, в слезах, можно сказать. Безусловно, участвовать в следственных действиях в полной мере он будет тогда, когда он придет в норму», — подчеркнул адвокат.

По словам Почуева, построение линии защиты — кропотливый труд, который требует сбора и анализа доказательств следствия. Это будет сделано, но несколько позже. Пока делать какие-либо выводы еще рано, так как с момента «ужасных событий» прошло только два дня, сделал акцент адвокат.

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На данный момент в деле Олега Соколова речь идет о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Умышленное причинение смерти другому человеку в России наказывается лишением свободы на срок 6-15 лет. Защитник воздержался от комментария, какого наказания будет требовать прокурор.

«Свершилась трагедия. Кто в ней виноват, кто к ней причастен, должно установить следствие и суд», — произнес Почуев.

Он назвал недопустимым «смаковать подробности и обстоятельства личной жизни человека, а тем более такого социально и общественно значимого», как Соколов. Адвокат подчеркнул, что неприемлемо «казнить здесь и сейчас».

«Мы живем в правовом государстве. У нас должен быть суд, суд, у нас должно быть следствие, у нас должна быть защита», — убежден адвокат доцента Соколова.