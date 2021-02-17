Эксперт рассказал, что нельзя делать в соцсетях

Эксперт посоветовала россиянам следить за тем, что публикуют в социальных сетях. Публикация фотографией, раскрывающих подробности жизни, может закончиться плачевно.

Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова рассказала «Прайм» несколько историй, когда раскрытие информации о себе в Сети имело серьезные последствия.

Она напомнила историю, когда голландский репортер попал на видеоконференцию министра обороны ЕС. Ему не пришлось взламывать ее, глава оборонного ведомства Нидерландов поделился фотографией с онлайн-конференции с почти полностью открытым логином входа в нее. Журналист подобрал недостающие цифры и с десятой попытки вошел в конференцию, на которой обсуждалась закрытая информация и конфиденциальные вопросы.

Соколова привела в пример печальную историю португальского рэпера Давида Мота. Его похитили и вымогали выкуп, считая богатым. Музыкант перед этим постоянно выкладывал в Instagram фото с дорогими машинами, пачками денег и другими предметами роскоши. В результате мужчину убили.

Эксперт порекомендовала не выкладывать в Сеть чувствительную информацию о себе, например, сканы документов, номера карт, точный домашний адрес, геолокацию. Все это может привлечь злоумышленников.