Нелюбовь к мигрантам объяснили ростом ксенофобии

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Количество сторонников ограничения притока трудовых мигрантов в последнее время возросло, показали результаты опроса «Левада-центра». В августе против работников из-за рубежа выступали 72% соотечественников. Эти показатели на 5% выше данных за июль 2018 года и на 14% больше аналогичного показателя в июле 2017-го.

На рост ненависти к трудовым мигранты влияют все большие ксенофобские настроения и экономика, считает Верховский.

«Люди с одной стороны становятся более ксенофобны в последние пару лет, а с другой стороны, похоже, что экономические аргументы у них в голове звучат чаще. Здесь и то, и другое», — заявил он.

Например, утверждение «Мои родственники и знакомые готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты» поддерживают на 7% больше участников опроса, чем в 2013 году. В то же время некоторые респонденты уверены, что правительство России должно привлекать трудовых мигрантов. Так считают 9% россиян вместо 14% опрошенных в 2018 году.

О росте ксенофобии говорить неправильно, уверен собеседник агентства. Дело в том, что статистика вернулась к показателям 2012 года.

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Вопрос снижения ксенофобии среди населения пока что остается открытым, считает Верховский. Пропаганда и школьное воспитание, вряд ли, изменят ситуацию.

«Было бы больше толку, если государство всерьез взялось и публично об этом много говорило, объясняя гражданам, что оно делает, за антидискриминационную политику», — отметил Верховский.

По его мнению, граждане берут пример с государства.