«Нелепая смерть все прервала». Отец убитой студентки в Перми рассказал об увлечениях дочери

Андрей Цыганков, отец студентки Ксении С., погибшей во время стрельбы в Пермском университете, рассказал «360», что она была жизнерадостной и целеустремленной. Помимо учебы, Ксения занималась модельным бизнесом.

«Жизнерадостный и целеустремленный ребенок. Были свои планы на жизнь. И мечты какие-то, которые она старалась воплотить в жизнь. И практически случайная, нелепая смерть все прервала», — сказал отец погибшей.

Ксения поступила на географический факультет ПГНИУ в прошлом году. Ей нравилось учиться.

«А так она и модельным бизнесом занималась. Мама у нее держит салон красоты. Разносторонний человек был. Определенных целей, думаю, у нее еще не было», — сообщил Андрей.

Ксения была единственным ребенком в семье.

Отец не понимает, как напавший на университет мог стрелять в людей в упор.

«Я не знаю, что у него в голове было», — сказал он.

В Перми сегодня прошли похороны еще двух студентов, погибших при стрельбе в вузе, — Ярослава А. и Екатерины Ш. Всего жертвами атаки на ПГНИУ 20 сентября стали шесть человек. Еще 43 пострадали.

В Пермь в среду прибыл глава СК Александр Бастрыкин, сообщал RT.