Нелегальный игорный бизнес закрыли во Владимире

Во Владимире правоохранители пресекли незаконную деятельность подпольного казино. В операции участвовали сотрудники УФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области. Об этом написал «Царьград».

У владельцев бизнеса было изъято компьютерное оборудование с соответствующим программным обеспечением, игровые автоматы, прочая техника, а также деньги. Полиция арестовала 61-летнего организатора, курировавшего бизнес и трех работниц.

Устанавливаются личности участников, которые помогали с техническим сопровождением и подбором клиентов.