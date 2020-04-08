Нелегальных торговцев масками задерживают на вокзалах и в электричках

В Москве задержали двух мужчин, нелегально торговавших медицинскими масками. Один из них предлагал товар в электричке, другой — на Курском вокзале. Об этом «360» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Первого нарушителя полицейские обнаружили в электричке, прибывшей из Александрова Владимирской области на Ярославский вокзал Москвы. Мужчина 1990 года рождения предлагал пассажирам маски по 250 рублей за штуку.

Разрешения на торговлю у него не было. Кроме того, с начала апреля в стране запрещено продавать маски, респираторы, перчатки и марлю вне аптек, отметили в МВД.

На нарушителя составили административный протокол. В отделе у него изъяли около 50 медицинских масок.

Еще одного продавца задержали в районе Курского вокзала. Предприниматель 1995 года рождения торговал с рук многоразовыми медицинскими масками.

На обоих задержанных составили административные протоколы о незаконной предпринимательской деятельности.