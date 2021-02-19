Нелегальных торговцев изумрудами осудят на Урале

В Свердловской области перед судом предстанут двое мужчин, которые нелегально торговали изумрудами. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным информагентства, мужчин задержали при попытке продать около четырех килограммов изумрудов, стоимость которых превышала четыре миллиона рублей. «Находясь в поселке Изумруд Малышевского городского округа, обвиняемые продемонстрировали сотруднику правоохранительных органов (который выступал в роли потенциального покупателя — прим. ред.) природные драгоценные камни. Впоследствии они были задержаны», — уточнили в ведомстве. Уточняется, что дело нелегальных торговцев рассмотрит городской суд Асбеста.