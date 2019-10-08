Нелегальных таксистов в России стало больше

Рынок нелегального такси в России за последние два года вырос на 35%. Его объем в 2019 году составил 101 миллиард рублей. Такие результаты показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

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«В отличие от легального, нелегальный рынок такси показывает резкий рост. Его объем в денежном выражении вырос на 35% c 75 миллиардов рублей в 2017 году до 101 миллиарда рублей в 2019 году и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси», — сказано в сообщении на сайте центра.

При этом число разрешений на вождение такси в 2018 году снизилось на 8% (в 2017 году такие документы получили 467 тысяч человек). В 2019 году разрешения выдали 441 тысяче водителей.

Поездки на нелегальном такси по всей России совершают 16% пассажиров. В частности, в 13 регионах без разрешения ездят более 50% таксистов, а в 21 регионе — свыше 25%.

Авторы исследования заметили, что в этом бизнесе широко применяется схема ухода таксомоторных компаний от налогов. Чтобы это сделать, организации оформляют своих водителей в качестве индивидуальных предпринимателей.

Если бы все фирмы работали по закону, то в бюджет могло бы поступить около шести миллиардов рублей, заявили эксперты Аналитического центра.