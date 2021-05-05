Нелегальные товары обнаружили на «Апраксином дворе»

Представители Северо-Западного таможенного управления, а также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили на рынке «Апраксин двор» 50 тысяч нелегальных товаров 5 мая. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службе СЗТУ.

Немаркированную парфюмерию, табак для кальяна и сигареты проверяющие заметили во время проверки торговых залов. В частности, во время рейда были найдены и изъяты 8,8 тысяч упаковок табака для кальяна, а также более 23 тысяч сигаретных пачек и 600 упаковок из-под снюса.