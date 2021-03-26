Нелегальную сауну с нарушениями обнаружили в Санкт-Петербурге

Нелегальную сауну с опасными нарушениями обнаружили в Санкт-Петербурге во время снятия параметров теплоносителя. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «ТЭК СПб».

Уточняется, что сауна располагается прямо под трубопроводом. Это могло закончиться трагично: при аварии подвал бы затопило горячей водой. «По факту нарушения режима охранных зон тепловых сетей сотрудники предприятия вынесли индивидуальному предпринимателю, открывшему сауну, предписание о срочном освобождении помещения», — рассказали в пресс-службе.