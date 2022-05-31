Нелегального мигранта задержали за попытку дать взятку инспектору ГИБДД в Петербурге

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге инспекторы ГИБДД задержали мигранта за попытку дать взятку. Мужчина хотел откупиться четырьмя тысячи рублей за нелегальный проезд в Россию. Об этом написали «Невские новости».

Инцидент произошел еще 19 мая в вечернее время. Мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, предложил инспектору ГИБДД четыре тысячи рублей за нарушение правил въезда в РФ.

На 32-летнего уроженца центральноазиатской республики завели уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».