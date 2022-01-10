Нелегальное казино закрыли в Выборгском районе Петербурга

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские обнаружили нелегальное казино. Игорный клуб находился в квартире недалеко от метро «Озерки», написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, из кассы правоохранители изъяли 100 тысяч рублей. Им также удалось задержать шестерых игроков, двух администраторов и охранников. В квартире находились 35 игровых автоматов, 17 системных блоков и 17 мониторов, предназначенных для проведения игр.

В отношении задержанных администраторов 36 и 37 лет заведено уголовное дело. Они написали подписку о невыезде. Сейчас правоохранители пытаются найти других лиц, причастных к нелегальной деятельности клуба.