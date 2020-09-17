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    17 сентября 2020, 20:21

    Некоторым россиянам повысят зарплаты с октября

    Артур Блянихов

    Life рассказал, какие надбавки и дополнительные выплаты от государства ожидают некоторых российских граждан с октября.
    Некоторым россиянам повысят зарплаты с октября

    РИА ФАН напомнило, что согласно июльскому постановлению российского премьера Михаила Мишустина, с октября на 3% поднимется оклад сотрудников Росгвардии и военнослужащих.

    Также будут больше получать россияне, трудящиеся в МВД, ФСИН и ФТС. Кроме того, власти решили продлить до 15 октября выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом.

    Новости SMI.FM