Некоторым россиянам повысят зарплаты с октября

РИА ФАН напомнило, что согласно июльскому постановлению российского премьера Михаила Мишустина, с октября на 3% поднимется оклад сотрудников Росгвардии и военнослужащих.

Также будут больше получать россияне, трудящиеся в МВД, ФСИН и ФТС. Кроме того, власти решили продлить до 15 октября выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом.