Некоторым регионам России предсказали засуху через 30 лет

Климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае и на юге азиатской части России через 30 лет станет засушливее. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этих регионах уже наблюдается сокращение количества осадков.

«По климатическим моделям видно, что в умеренных регионах годовое количество осадков не уменьшается, на севере растет, а на юге уменьшается. Больше всего это касается самых южных регионов, в низких широтах: тропических и субтропических. Что касается нашей страны, это Крым, Ставрополье, Краснодарский край, азиатская южная часть — по расчетам, к середине века климат станет более засушливым», — рассказал Вильфанд РИА «Новости».

По прогнозам ученых, как рассказал специалист, выброс парниковых газов от промышленности приводит к ускорению изменения климата на планете. К концу века глобальная температура вырастет на 1,5 градуса — это в лучшем варианте. В худшем, если объем парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу не будет снижаться, повышение составит более 4,5 градуса.

Ранее сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что для Россия главная климатическая угроза — глобальное потепление. В РФ процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры происходит в 2,5 раза быстрее. Это связано с тем, что в средних широтах Северного полушария площадь суши меньше площади океана.