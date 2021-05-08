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    08 мая 2021, 17:43

    Некоторым профессиям могут сократить рабочие часы

    Анастасия Калинина

    В России для некоторых категорий людей могут быть сокращены рабочие часы. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

    Некоторым профессиям могут сократить рабочие часы

    «Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет», -— передало агентство Ura.ru его слова.

    Тем не менее, по мнению сенатора, переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем не предвидится.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в апреле заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России может проходить постепенно — в качестве эксперимента в регионах или компаниях. Он отметил, что на фоне автоматизации и роботизации многих производственных процессов те или иные позиции на предприятиях все равно будут освобождаться.

    В марте аналитики провели исследование и выяснили, что только 30% опрошенных россиян одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю.