Некоторым профессиям могут сократить рабочие часы

В России для некоторых категорий людей могут быть сокращены рабочие часы. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет», -— передало агентство Ura.ru его слова.

Тем не менее, по мнению сенатора, переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем не предвидится.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в апреле заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России может проходить постепенно — в качестве эксперимента в регионах или компаниях. Он отметил, что на фоне автоматизации и роботизации многих производственных процессов те или иные позиции на предприятиях все равно будут освобождаться.

В марте аналитики провели исследование и выяснили, что только 30% опрошенных россиян одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю.