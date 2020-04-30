Некоторые жители Крыма лишились мобильной связи. Кто-то повредил магистральный кабель

Жители некоторых районов Крыма остались без мобильной связи. Повреждение магистрального кабеля «Миранда-медиа» привело к перегрузкам сети. Последствия аварии сейчас устраняют.

«В результате повреждения в Ленинском районе линейной инфраструктуры ООО „Миранда-медиа“ третьими лицами у мобильных операторов наблюдаются перегрузки на сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральных мобильных операторов», — сообщил Мининформ Республики Крым на своей странице «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что операторы сейчас делают все возможное, чтобы восстановить связь. Ранее на отсутствие связи в региональное ведомство пожаловались жители Феодосии, Симферополя и других городов Крыма.

Сейчас в Крыму, как и во многих регионах России, действуют строгие ограничения в связи с пандемией. Местные власти будут с 1 мая постепенно смягчать режим, однако туристов на полуострове пока не ждут.

Ранее российские сотовые операторы заявили о готовности предоставлять услуги связи даже при нулевом балансе в период пандемии. Абоненты получат отсрочку.