Общество 14 апреля 2023, 18:22 Некоторые законы о льготах участникам СВО и их семьям предложили пересмотреть Москалькова: нужно провести ревизию законов о льготах участникам спецоперации и их семьям РИА «Новости»

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Законы, касающиеся льгот участникам спецоперации и их семьям, приняли быстро. Из-за этого среди них образовались некие противоречия, которые нужно устранить, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Она рассказала, что встретилась с депутатом Государственной думы Оксаной Дмитриевой. Вместе с ней омбудсмен обсудила взаимодействие в сфере медицинского обслуживания некоторых льготных категорий граждан.

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В ходе беседы приняли решение о том, что необходимо переосмыслить и исправить те противоречия, которые образовались в законах.

«Настало время провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям. <…> Закономерен тот факт, что на практике выявились некоторые противоречия, которые надо переосмыслить и исправить», — сказала омбудсмен.

Несколько дней назад Москалькова вышла из Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНРИ). Такое решение омбудсмен приняла из-за политизированности организации.