Некоторые ТЦ в России задумали переделать в склады

Пока российские торговые центры неплохо переносят санкции, однако из-за ухода арендаторов некоторые из них могут перепрофилировать в склады. Таким мнением с ИА НСН поделился управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

«Как ситуация сложилась в апреле, так пока ничего и не поменялось. Торговые центры всех переживут. Однако, если по экономике, по отношению с банком, по технологическим возможностям здания это допустимо, то некоторые владельцы ТЦ смогут отдать помещения под склады. Это как одно из направлений», — отметил он.

Он пояснил, что это будет зависеть от города — где-то дополнительные склады востребованы, а где-то их хватает и так.