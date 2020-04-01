Некоторые товары подорожали в курганских магазинах во время карантина

«Превышение по максимальным ценам с 23 по 31 марта по разным категориям наблюдается от 8 до 12%», — уточнила Соболевская.

По данным информагентства, за неделю в магазинах сетей «Метрополис» и «Магнит» сахар стал дороже на два-три рубля. В «Пятерочке» подорожало сливочное масло и яблоки. При этом были товары, которые стали дешевле (мука и гречка).

С 23 марта сотрудники регионального ФАС каждый день проверяют цены на наиболее значимые товары и продукты в магазинах крупных торговых сетей.