Некоторые станции метро в Москве будут закрыты из-за репетиции парада

Некоторые станции метро в Москве ограничат работу 4 мая из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

«Вечерняя Москва» передала, что в 19:00 закроют станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая». Они будут работать только на вход и пересадку. Станция «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку.

Также возможны ограничения станций «Маяковская», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Арбатская», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Кроме того, в центре будут перекрыты некоторые улицы, и из-за этого изменится маршрут наземного транспорта.

Ранее в ночь на 30 апреля в Москве состоялась первая ночная тренировка военного парада на Красной площади. Колонну техники пригнали на Тверскую улицу.

В репетиции приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и 190 единиц техники. На время ее проведения движение автомобилей было ограничено.

Режим работы в связи с тренировкой поменяли и шесть станций московского метро. С 19:00 станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» работали только на вход и пересадку пассажиров.