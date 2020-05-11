Большинство граждан России со всей ответственностью соблюдают режим самоизоляции, чтобы не допустить распространения коронавируса. Но есть среди сограждан те, которые собирается большими компаниями и бравируют этим.

«Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим», — рассказал РИА «Новости» начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД РФ Юрий Валяев.

Собеседник отметил, что в каждом подобном случае полицейские протокол об административном правонарушении, который потом рассматривает суд. Ранее Валяев сообщил, что чаще всего режим самоизоляции нарушают на Кубани, в Дагестане, в Приморском и Ставропольском краях.

В режиме строгой самоизоляции в большинстве российских регионов живут с конца марта. Людям запретили без веской причины выходить на улицу из-за пандемии коронавируса. По последним данным, медики за сутки выявили 11 656 новых случаев COVID-19. Всего в России выявили 221 344 заболевших. Умерли 2009 человек.