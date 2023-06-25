Общество 25 июня 2023, 18:57 Некоторые продукты в России подешевели минимум в два раза Экономист Холод: персики, нектарины и черешня в России подешевели более чем вдвое РИА «Новости»

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Цены на персики, нектарины и черешню в России снизились более чем в два раза, потому что на полках в магазинах появился новый урожай из южных регионов, Таджикистана и Узбекистана. Об этом радиостанции Sputnik сообщил аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Обратите внимание на овощи и фрукты, которые у нас тоже растут, но созревают позднее. Их уже начали привозить из Таджикистана и Узбекистана. Раньше цена на них была слишком высокой, но теперь серьезно снижается», — сказал он.

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Холод отметил, что в мае черешню продавали в среднем по 1000-1200 рублей, а теперь ее цена держится на уровне 400-500 рублей. Такая же ситуация с абрикосами, персиками и нектаринами.

«Нектарины с нового урожая упали в стоимости с 800-900 рублей до 250-300 рублей. Чем больше фруктов к нам привозят, чем ниже их цена. Когда отечественный урожай массово пойдет на полки, его цена станет еще меньше», — добавил аграрный аналитик.

Ранее глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая предупредила, что на стоимость продуктов влияет курс рубля, оптовые цены на топлив, рост затрат на рабочую силу и логистику.