Некоторые продукты могут подорожать на 20% к весне из-за лимонной кислоты

В России некоторые продукты питания могут подорожать. Возможный рост к весне следующего года — до 20%. Об этом заявил Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Его слова передала «Российская газета».

«Сейчас многие заводы принимают заказы только на февраль–май 2022-го (это означает доставку в Россию в апреле–июле), что может привести к росту цен на ряд продуктов питания в России», — рассказал Манкевич.

Он подчеркнул, что речь идет о газированных напитках, кондитерских изделиях и других продуктах. По словам специалиста, уже в начале следующего года их цены могут повыситься на 10–15%.

Этот прогноз связан с подорожанием и дефицитом лимонной кислоты — она представляет собой важную составляющую для отечественной пищевой промышленности. Ее используют и для производства вышеперечисленной продукции. Все осложняется тем, что лимонную кислоту не производят в России. Основной мировой поставщик — Китай, но там отмечают катастрофическую загрузку фабрик.

За последнее время сильно подорожали некоторые овощи, которые составляют основу многих блюд русской кухни. Например, морковь и капуста. Цена картошки выросла примерно на 72%.