Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья

«ПолитЭксперт» уточнил, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Он предполагает дать право на приватизацию служебного жилья тем медикам первичного звена, которые отработали не менее 15 лет в селе, рабочих поселках, поселках городского типа, в городах с населением до 50 тысяч человек.

«Мы считаем, что наши врачи это заслужили», — отметил Турчак.