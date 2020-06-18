Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья. Об этом сообщило РИА «Новости».
«ПолитЭксперт» уточнил, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Он предполагает дать право на приватизацию служебного жилья тем медикам первичного звена, которые отработали не менее 15 лет в селе, рабочих поселках, поселках городского типа, в городах с населением до 50 тысяч человек.
«Мы считаем, что наши врачи это заслужили», — отметил Турчак.