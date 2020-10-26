Некоторые католики решили перейти в православие из-за поддержки Ватиканом ЛГБТ

Кот заметил, что католицизм начал двигаться в сторону «удобства» веры, разрешая молиться сидя, назначая женщин священнослужителями, послабляя соблюдение строгости ограничений. Из последних новостей — назначение на пост кардинала 72-летнего афроамериканца Уилтона Грегори, который выступал за поддержку ЛГБТ.

«Это повод для людей задуматься об очень многом. У меня есть знакомые католики, которые уже сказали, что мы не можем больше этого терпеть и переходим в православие», — поделился собеседник информагентства.