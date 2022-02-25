Некоторые антиковидные ограничения отменят в Кузбассе

В Кузбассе до 1 марта к штатному режиму работы должны вернуться организации и подразделения с пребыванием в круглосуточном режиме. Об этом сообщил сайт Infox.ru со ссылкой на сайт руководства региона.

Власти подразумевают нормализацию работы в домах-интернатах для стариков и инвалидов, хосписах, психиатрических и психоневрологических учреждениях, отделениях паллиативной помощи, домах ребенка.

Ранее из-за обострения эпидобстановки они были переведены на график с непрерывной продолжительностью режима изоляции от 7 до 14 дней. Сейчас ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону.