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    25 февраля 2022, 14:53

    Некоторые антиковидные ограничения отменят в Кузбассе

    Оксана Лавнюженко

    В Кузбассе до 1 марта к штатному режиму работы должны вернуться организации и подразделения с пребыванием в круглосуточном режиме. Об этом сообщил сайт Infox.ru со ссылкой на сайт руководства региона.

    Власти подразумевают нормализацию работы в домах-интернатах для стариков и инвалидов, хосписах, психиатрических и психоневрологических учреждениях, отделениях паллиативной помощи, домах ребенка.

    Ранее из-за обострения эпидобстановки они были переведены на график с непрерывной продолжительностью режима изоляции от 7 до 14 дней. Сейчас ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону.