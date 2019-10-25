Знакомые 20-летнего Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев под Читой, шокированы его поступком. Они охарактеризовали его как «спокойного и неконфликтного парня», который был неспособен на такую жестокость. Об этом «360» рассказали его школьные и университетские товарищи.

«Неконфликтный, все время с друзьями и одногруппниками был. Не помню конфликтов с его участием, что редкость для техникума», — рассказал «360» знакомый Рамиля.

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Другой одногруппник юноши рассказал, что Рамиль был «спокойным парнем» не только на учебе, но и в личной жизни. Он пошел в армию по призыву в 18 лет. Он отметил, что призывник не горел желанием туда идти.

«Мы с ним говорили насчет армии, он сказал, раз надо — я пойду», — вспомнил знакомый.

Он также отметил, что семья у Рамиля нормальная, но он рос без мамы — она умерла.

В пятницу, 25 октября, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам на территории военной части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек, среди которых два офицера и шесть солдат-срочников. Еще двое получили ранения и были госпитализированы. Стрелка удалось задержать.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать нервный срыв, который произошел у Рамиля из-за личных обстоятельств. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ведется расследование всех обстоятельств и мотивов произошедшего.